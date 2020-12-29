В Приморском районе может появиться медицинский квартал со стационарами и роддомом

Еще в 2022 году должны ввести в эксплуатацию новые корпуса больницы Марии Магдалины и детского санатория "Жемчужина".

Прошлый год стал непростым для строительной отрасли Петербурга, но все же в городе удалось выполнить все задуманное. Об этом рассказал вице-губернатор города Николай Линченко, сообщил портал "Строительный Петербург".

Например, строители за год переоборудовали 23 стационара под лечение пациентов с коронавирусом. В частности, в седьмом павильоне в "Ленэкспо" в кратчайшие сроки организовали временный госпиталь на тысячу мест. В декабре в рамках Адресной инвестиционной программы на Народной улице ввели в эксплуатацию корпус-трансформер госпиталя Ветеранов войн. Уже до конца текущего года планируется достроить вторую очередь НИИ имени Джанелидзе.

Помимо всего прочего, в Приморском районе может появиться медицинский квартал с роддомом и стационарами. На сегодняшний день нет ни одного городского стационара, только два федеральных. Еще в 2022 году должны ввести в эксплуатацию новые корпуса больницы Марии Магдалины и детского санатория "Жемчужина".

Фото: Piter.tv