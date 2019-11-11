Иномарка врезалась в трактор и бетонные блоки на ЗСД

Водителя автомобиля увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Поздно вечером 10 ноября в Приморском районе произошло серьезное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на 23-м км ЗСД по направлению от Богатырского проспекта в сторону дороги на Каменку автомобиль Volvo врезался в трактор.

Инцидент произошел около 23:45. После столкновения с трактором иномарка врезалась в бетонные блоки. В результате сработали подушки безопасности, и 48-летний водитель, находящийся за рулем Volvo, выпал из кабины. Его увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.