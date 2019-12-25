Экскаватор снес незаконную лоджию в Приморском районе

На ней разместили погреб.

На улице Королева для демонтажа незаконного балкона и погреба пришлось задействовать строительную технику. Об этом сообщили в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Жителей дома предупреждали о том, что расширять жилую площадь и пристраивать дополнительные квадратные метры к своему жилью запрещено, но они проигнорировали требование. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Как уточнили в пресс-службе УФССП по Петербургу, часть участка жильцы заняли еще 27 лет назад. Они являются владельцами трех квартир на первом этаже. Семья решила пристроить к квартирам лоджию, в которой организовали погреб глубиной 1 метр. Соседи не одобрили изменений и обратились в суд.

На демонтаж конструкции потребовался день. Средства за работу специалистов собираются взыскать с должников.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что территорию бывшей воинской части выставили на торги.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"