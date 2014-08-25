Территорию бывшей воинской части выставили на торги

Постройки на земельном участке находятся в аварийном состоянии.

Компания ДОМ.рф проводит новый аукцион. В качестве лота представлена территорию бывшей воинской части в посёлке Сапёрный, который расположен на юге Петербурга. Судя по данным официального сайта госкорпорации, начальная цена контракта составит 540 млн рублей.

Победителю аукциона, который пройдёт 18 ноября, достанется земельный участок площадью 34,9 га и 15 аварийных зданий на 4 тыс. кв. м. Поскольку объект направлен на обеспечение обороны, свободно использовать его невозможно.

Подать заявки на участие в торгах можно будет до 14 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что трехкомнатную квартиру экс-директора Ижорского завода выставили на торги за 46 млн рублей.

Фото: Piter.TV