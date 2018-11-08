В Приморском районе на площади в 75 гектаров появится парк

На его благоустройство город готов выделить 1,2 миллиарда рублей.

В правительстве Петербурга решили создать парковую зону в Приморском районе на площади равной 75 гектарам. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас на участке располагается обычный лесной массив. В скором времени планируют объявить конкурс для поиска подрядчиков. Город хочет вложить в данный проект – 1,2 миллиарда рублей. Проект уже разместили на сайте Госзакупок.

Подрядчик должен представить четкий план благоустройства с сетью тропинок, дорожек и других элементов для благоустройства. Завершить работы нужно к 30 сентября 2021 года.

Ранее на Piter.TV: Шесть парков Петербурга соединят велодорожками.

Фото: Piter.TV