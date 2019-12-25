В Приморском районе Петербурга накануне семь домов остались без отопления

Поздним вечером работы были завершены, отопление вернулось в дома людей.

Жители дома на улице Сизова жалуются на холод в квартирах, отопление отключили после полудня 29 декабря.

Как сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК Петербург" отопление пропало 29 декабря в 12:40. На теплосети произошло технологическое нарушение. Из-за этого отопление пришлось ограничить в семи домах, так как не было возможности перевести их на резервную схему.

По данным на 22:30, сварочные работы были завершены, специалисты приступили к заполнению трубопровода теплоносителем.

Ранее в поезде из Петербурга в Кострому отключили отопление.

Фото: Piter.tv (архив)