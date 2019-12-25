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В поезде из Петербурга в Кострому отключили отопление
Вчера, 23:17
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В поезде из Петербурга в Кострому отключили отопление

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До конечной станции пассажиров перевозили другим поездом и автотранспортом.

Стало известно, что 29 декабря в поезде из Петербурга в Кострому отключили отопление. По этой причине пассажиров пришлось довозить до пункта назначения другим составом и автобусами. Об этом сообщили в  Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, из-за технической неисправности в вагонах поезда произошло отключение отопления. До конечной станции пассажиров перевозили другим поездом и автотранспортом.

Отмечается, что проверку ведет ярославская транспортная прокуратура, которая проверяет соблюдение прав пассажиров. 

Ранее электричка из Сиверского опоздала на Балтийский вокзал на 53 минуты. Некоторые пассажиры предпочли покинуть электричку.

Фото: Piter.tv
 
 

Теги: косторома, неисправность, неполадки, отопление, петербург, поезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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