До конечной станции пассажиров перевозили другим поездом и автотранспортом.

Стало известно, что 29 декабря в поезде из Петербурга в Кострому отключили отопление. По этой причине пассажиров пришлось довозить до пункта назначения другим составом и автобусами. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, из-за технической неисправности в вагонах поезда произошло отключение отопления. До конечной станции пассажиров перевозили другим поездом и автотранспортом.

Отмечается, что проверку ведет ярославская транспортная прокуратура, которая проверяет соблюдение прав пассажиров.

Ранее электричка из Сиверского опоздала на Балтийский вокзал на 53 минуты. Некоторые пассажиры предпочли покинуть электричку.

Фото: Piter.tv



