Электричка из Сиверского опоздала на Балтийский вокзал на 53 минуты

Некоторые пассажиры предпочли покинуть электричку.

Электричка из Гатчинского района в Петербург задержалась на 53 минуты. Транспортная прокуратура по Северо-Западу начала проверку.

Инцидент произошел утром 29 декабря. По предварительным данным, электричка из поселка Сиверский задержалась из-за технической неисправности тормозной системы. Ведомству предстоит выяснить все обстоятельства и дать оценку техническому состоянию электропоезда.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги предупреждают, что тарифы в электричках по территории Ленобласти изменятся с 1 января.

Фото: Piter.TV