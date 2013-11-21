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Электричка из Сиверского опоздала на Балтийский вокзал на 53 минуты
Сегодня, 16:43
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Электричка из Сиверского опоздала на Балтийский вокзал на 53 минуты

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Некоторые пассажиры предпочли покинуть электричку.

Электричка из Гатчинского района в Петербург задержалась на 53 минуты. Транспортная прокуратура по Северо-Западу начала проверку.

Инцидент произошел утром 29 декабря. По предварительным данным, электричка из поселка Сиверский задержалась из-за технической неисправности тормозной системы. Ведомству предстоит выяснить все обстоятельства и дать оценку техническому состоянию электропоезда. 

В пресс-службе Октябрьской железной дороги предупреждают, что тарифы в электричках по территории Ленобласти изменятся с 1 января. 

Фото: Piter.TV

Теги: железная дорога, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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