В Приморском районе Петербурга построили детский сад с бассейном

На набережной реки Каменки, 21, корпус 2, строение 1 в Приморском районе Северной столицы появился детский сад с бассейном. Об этом пишет "Строительный Петербург".
Учреждение вмещает 140 детей. Площадь трехэтажного здания 3423,8 "квадратов". Оно расположилось во дворе ЖК "Заповедный парк".
На территории сада возвели детские площадки с теневыми навесами, спортивную зону и интерактивные головоломки.
Учреждение ввели в эксплуатацию 24 июля. Застройщиком выступила компания "ЛСР".
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Фото: пресс-служба Комитета по строительству
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