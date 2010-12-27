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В Приморской детской библиотеке проходит книжная выставка "Книга против безграмотности"
Сегодня, 11:29
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KaterinaKono13

В Приморской детской библиотеке проходит книжная выставка "Книга против безграмотности"

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На выставке читатели могут проверить свои знания, ответив на вопросы теста.

К Международному дню грамотности в Приморской детской библиотеке оформлена книжная выставка "Книга против безграмотности", на которой представлены толковые, орфографические, этимологические словари, словарь ударений, книги по истории русского языка, энциклопедии и сборники практических упражнений по грамматике.

А также на выставке читатели могут проверить свои знания, ответив на вопросы теста.

Выставка продлится до 20 сентября.

Источник: администрация Приморского городского поселения

Теги: новости выборга, новости ленобласти, приморск
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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