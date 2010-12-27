В Приморской детской библиотеке проходит книжная выставка "Книга против безграмотности"

На выставке читатели могут проверить свои знания, ответив на вопросы теста.

К Международному дню грамотности в Приморской детской библиотеке оформлена книжная выставка "Книга против безграмотности", на которой представлены толковые, орфографические, этимологические словари, словарь ударений, книги по истории русского языка, энциклопедии и сборники практических упражнений по грамматике.

А также на выставке читатели могут проверить свои знания, ответив на вопросы теста.

Выставка продлится до 20 сентября.

Источник: администрация Приморского городского поселения