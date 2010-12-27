В Приморске прошла викторина для школьников "Дочки-матери"

Мероприятие приурочено к празднованию 8 марта.

В канун Международного женского дня в Краснодолинской сельской библиотеке прошла викторина для детей, приуроченная к Международному женскому дню "Дочки-матери". Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского городского поселения.

Библиотекарь рассказала детям, об истории празднования 8 Марта, об известных женщинах России, что 8 марта – это радостный весенний праздник и замечательный повод отдать дань любви, уважения и признательности самым родным и близким людям – мамам, бабушкам.

Дети участвовали в викторине, в которой были самые разные вопросы — ответы требовали не только знание народных примет, сказок, значений имен, но и смекалку. А ребята, как всегда, отлично справились с заданием.

Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения