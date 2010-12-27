В Приморье на пляже нашли скелет в костюме аквалангиста

Личность погибшего установлена.

В Приморье на берег выбросило скелет в гидрокостюме.

В Приморье в акватории залива Петра Великого на пляже бухты Постовой был обнаружен гидрокостюм дайвера, а в нем скелет человека. По факту обнаружения тела следственными органами инициирована проверка.

Предварительно личность погибшего установлена. Вероятно, это 44-летний мужчина, который пропал в феврале 2019 года при погружении.

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Фото: Рixabay