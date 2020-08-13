В Приморье из-за падения нескольких кранов пострадали 4 человека

Накануне в поселке Сибирцево прошел мощный ураган, который принес много разрушений.

Из-за падения 3 кранов в Приморье пострадали 3 человека.

В Приморье в поселке Сибирцево прошел мощный ураган. Сильный ветер срывал с домов крыши, вырывал с корнем могучие деревья, оборвал линии электропередач и повалил 3 крана (по другим данным 4 крана). Сообщается, что из-за падения кранов пострадали 4 человека.

ЧП произошло на местном щебеночном заводе, краны один за другим сложились как домино, сообщают "Вести Приморья". Людям приходилось выпрыгивать из кабин падающих кранов.

Кроме того, ТАСС сообщает, что со здания поликлиники сорвало крышу, при этом пострадали 6 человек. Травмы не тяжелые. В Сибирцево объявлен режим ЧС.

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Видео; Instagram/new_primorey

Фото: Instagram, primgochs