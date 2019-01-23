В Приангарье вылетел вертолет Ми-8 для эвакуации охотников

Группа охотников отправилась в тайгу на охоту.

В Приангарье вылетел вертолет Ми-8 со спасателями для эвакуации охотников из тайги. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

По данным ведомства, трое человек отправились на охоту, однако из-за морозов они решили переждать непогоду в зимовье. При перегреве печи в домике произошел пожар. Один человек получил ожоги и не мог передвигаться. Остальным членам группы пришлось его нести на носилках. Спустя три дня пострадавший скончался.

Также сообщается, что второй член группы обморозил группы. Третьему охотнику пришлось на лыжах добираться до ближайшего поселения и обратиться в МЧС.

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Видео: МЧС России