В Ижевске при пожаре погибли двое детей и взрослый

Внутри помещения в момент пожара находились восемь человек, из них четыре ребенка.

В Ижевске при пожаре в жилом доме погибли двое детей и взрослый. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской области.

Инцдент произошел в ночь на 17 декабря на улице 2-й Совхозной. От очевидца в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в деревянном доме. Внутри помещения в момент пожара находились восемь человек, из них четыре ребенка.

В результате пожара погибли двое детей и один 50-летний мужчина. Остальные пять человек самостоятельно выбрались на улицу. Огонь тушили 47 человек и 14 единиц техники.

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Видео: МЧС России