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В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека

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Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, который следовал из Северобайкальска в Москву. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать столкновения из-за близкого расстояния до машины не удалось.

По предварительной информации, два члена локомотивной бригады и водитель грузовика погибли на месте. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Ранее мы сообщали, что в Южно-Сахалинске автобус врезался в универсал.

Видео: МВД России

Теги: грузовик, жертвы, поезд, приангарье, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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