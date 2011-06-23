Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, который следовал из Северобайкальска в Москву. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать столкновения из-за близкого расстояния до машины не удалось.

По предварительной информации, два члена локомотивной бригады и водитель грузовика погибли на месте. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

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Видео: МВД России