В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

Участок, на котором их задержали, находится в собственности мэра

В Приангарье в Иркутской области местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса. Об этом агентству "РИА Новости" рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Сообщается, что вечером 28 апреля среди частных домов в 200 километрах от Усть-Кута задержали трёх чиновников местной районной администрации. Среди них был первый заместитель главы муниципалитета. Они прибыли в тайгу на лодке, на которой нашли несколько канистр с бензином.

В прокуратуре отметили, что к месту происшествия выехали сотрудники прокуратуры, полиции, а также следователи из СК.

Связи с ними пока нет, поскольку это место далеко в тайге. Сообщение пресс-службы

Участок, на котором задержали чиновников, находится в собственности мэра Александра Душина. Это фермерское хозяйство. Градоначальник был там и вместе с работниками задержал чиновников-поджигателей.

Ранее полиция задержала жителя Песочного, который поджег местную администрацию.