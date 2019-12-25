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Полиция задержала жителя Песочного, который поджег местную администрацию
Сегодня, 12:58
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Arinablinova

Полиция задержала жителя Песочного, который поджег местную администрацию

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Мужчину поймали спустя несколько дней после поджога.

В субботу, 25 апреля, полицейские Курортного района раскрыли поджог здания администрации поселка Песочный. Об этом стало известно из сообщения  АН "Оперативное прикрытие".

Подозреваемого, 42-летнего местного жителя, удалось задержать в собственной квартире спустя несколько дней после поджога.  В 2013 году злоумышленник уже привлекался к ответственности, однако дело прекратили.

Сейчас же поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. 

Ранее мы писали, что в Кемерово загорелась крыша здания Президентского Кадетского училища.

Фото: Pixabay

Теги: администрация, поджигатель, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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