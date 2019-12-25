Полиция задержала жителя Песочного, который поджег местную администрацию

Мужчину поймали спустя несколько дней после поджога.

В субботу, 25 апреля, полицейские Курортного района раскрыли поджог здания администрации поселка Песочный. Об этом стало известно из сообщения АН "Оперативное прикрытие".

Подозреваемого, 42-летнего местного жителя, удалось задержать в собственной квартире спустя несколько дней после поджога. В 2013 году злоумышленник уже привлекался к ответственности, однако дело прекратили.

Сейчас же поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.

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Фото: Pixabay