В Иркутской области главврач больницы посоветовал непривитым умирать дома

Главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутской области Владимир Новожилов посоветовал непривитым гражданам страны не вызывать медиков, а умирать дома, если они заразились COVID-19. Об этом он сказал в ходе прямого эфира в социальных сетях.
Новожилов отметил, в настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение много непривитых от коронавируса людей. Он считает, что такие пациенты не проявили ответственного отношения к своему здоровью, так как не прошли курс вакцинации и теперь занимают в больницах места.
Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома.
Владимир Новожилов, главврач детской больнице в Иркутской области
Минздрав Иркутской области объяснил данные слова Новожилова переживанием за здоровье детей, так как они стали тяжело болеть. В ведомстве добавили, тем, кто не прошел курс вакцинации от COVID-19, будет оказана вся полагающаяся медицинская помощь.
Ранее мы сообщали, что министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от COVID-19.
Видео: ВК/Правительство Иркутской области
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