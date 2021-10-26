В Иркутской области главврач больницы посоветовал непривитым умирать дома

В региональном минздраве объяснили слова главврача переживанием за здоровье детей.

Главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутской области Владимир Новожилов посоветовал непривитым гражданам страны не вызывать медиков, а умирать дома, если они заразились COVID-19. Об этом он сказал в ходе прямого эфира в социальных сетях.

Новожилов отметил, в настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение много непривитых от коронавируса людей. Он считает, что такие пациенты не проявили ответственного отношения к своему здоровью, так как не прошли курс вакцинации и теперь занимают в больницах места.

Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома. Владимир Новожилов, главврач детской больнице в Иркутской области

Минздрав Иркутской области объяснил данные слова Новожилова переживанием за здоровье детей, так как они стали тяжело болеть. В ведомстве добавили, тем, кто не прошел курс вакцинации от COVID-19, будет оказана вся полагающаяся медицинская помощь.

Ранее мы сообщали, что министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от COVID-19.

Видео: ВК/Правительство Иркутской области