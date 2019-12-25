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В Приамурье задержали обвиняемого в вербовке в террористическую организацию
Сегодня, 7:57
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lesjasap

В Приамурье задержали обвиняемого в вербовке в террористическую организацию

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Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

В Приамурье задержали обвиняемого в вербовке в террористическую организацию, "Исламское государство", запрещенное на территории России. В Благовещенском городском суде рассказали, что фигурант расследования заключен под стражу до 6 сентября.

По версии следствия, выходец одной из стран ближнего зарубежья причастен к распространению призывов к насильственным вооруженным действиям, оправданию радикальных взглядов

сообщение пресс-службы суда

Следственные органы добавили, что подозреваемый пытался создать в Амурской области экстремистскую ячейку. Вербовщик должен был привлекать сторонников среди местного населения и иностранных трудовых мигрантов, чтобы в дальнейшем те ехали воевать на Ближний Восток. За обвинение по статье 205.2 части 2 УК РФ мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Журналист Иван Сафронов отвергает подозрения в госизмене.

Теги: амурская область, благовещенск, террористы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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