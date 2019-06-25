Возраст у птенца примерно три-четыре дня.

В Приамурье у японских журавлей, потерявших гнездо в мае, появился птенец. Об этом сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин в своем Telegram-канале.

Возраст у птенца примерно три-четыре дня. Отмечается, что у самки журавля было еще несколько яиц, но их точное количество пока не удалось определить. Пара обитает в долине Алим вблизи Благовещенска. В начале мая у журавлей сгорело гнездо в результате пожара, который произошел в середине мая.

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Видео: Telegram / Anton Sasin