Полиция передала ребенка родному отцу.

В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав. Об этом сообщили представители регионального МВД. В отношении жительницы Благовещенска составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Полиции известно, что девочка находилась дома у 33-летней матери без ведома отца. Сейчас ребенка передали второму родителю. По решению суда с мужчиной также проживает еще один общий сын 2006-го года рождения.

Напомнил, что в Instagram появилось видео того, как женщина заставляет восьмилетнюю дочь целовать в щеку отчима. В результате мать довела девочку до истерики. Соседка смогла заснять инцидент и опубликовала его в соцсетях. На кадрах слышно, что мать говорит о том, что она "не видела поцелуй". После прозвучали требования обнять отчима. Девочка ответила, что мать ее заставляет делать то, чего она не хочет.

Соседка рассказала, что девочка часто просила побыть у нее в квартире, так как не хотела находиться в компании матери и отчима.

В Благовещенске объявили ЧС из-за самого сильного ливня в истории.

Фото и видео: Instagram / amirablag