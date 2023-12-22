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В Португалии при столкновении самолетов погиб человек

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Один из самолетов рухнул, другой удалось удержать в воздухе и безопасно приземлить.

В Португалии при столкновении самолетов погиб человек. Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.

Инцидент произошел 2 июня в городе Бежа. Во время проведения авиашоу, в которых выступали португальские и испанские пилоты, два самолета из команды воздушной акробатики Yakstars столкнулись в полете.

Один из самолетов рухнул, другой удалось удержать в воздухе и безопасно приземлить. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем. Из-за столкновения самолетов мероприятие было отменено.

Ранее мы сообщали, что в Приморье большегруз столкнулся с легковушкой.

Видео: Соцсети

Теги: жертвы, португалия, пострадавшие, самолеты, столкновение
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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