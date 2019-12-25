Торжественная церемония состоялась в Познани.

В Польше начало работу командование пятого корпуса армии США. Об этом сообщили журналисты Польского телевидения. Они транслировали торжественную церемонию в рамках начала усиления польско-американского сотрудничества в военной сфере. В мероприятии приняли участие глава национальной обороны Варшавы Мариуш Блащак, а также посол Вашингтона Джоржетт Мосбахер. Известно, что центр будет расположен на территории Познани.

Наши совместные польско-американские действия служат безопасности стран НАТО, а также всем странам свободного мира Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

По мнению министра обороны Польши, усиление военного сотрудничества между странами станет для Варшавы наилучшей гарантией безопасности и стабильности в регионе. Блащак заметил, что активность в рамках НАТО существенна для усиления безопасности на восточном фланге Североатлантического альянса.

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше.

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