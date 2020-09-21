В Политехе получили сверхпластичный алюминий

В ходе эксперимента Дмитрий Курушкин выяснил, что алюминий становится более растяжимым при подаче определенного уровня энергии прерывистым способом.

В лаборатории петербургского Политеха случайно обнаружили новые свойства алюминия, особенно многообещающие для космической промышленности. Аспирант Дмитрий Курушкин искал возможность увеличить скорость печати 3D-принтера и нашел условия плавления алюминиевой проволоки, при которых параметры деталей превосходят ожидаемые. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В ходе эксперимента Дмитрий Курушкин выяснил, что алюминий становится более растяжимым при подаче определенного уровня энергии прерывистым способом. Эффект будет не достигнут, если металл нагреть не сильно или наоборот перегреть. Ранее об этом никто не упоминал, так как не испытывал такие методы плавления.

Детали из обычного и сверхпластичного алюминия внешне не отличаются, но сверхпластичный алюминий тянется в три раза лучше и в месте растяжения деталь не будет становиться тоньше. Такой материал способен лучше обычного алюминия компенсировать брак при тех же нагрузках. Также такой металл можно применять для усиления конструкций.

Благодаря открытию только космическая отрасль сможет втрое сэкономить на алюминии, объясняют разработчики. Петербургских ученых уже просят об интервью зарубежные журналисты.

Ранее сразу 11 петербургских университетов попали в рейтинг лучших в России.

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