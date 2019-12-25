Сразу 11 петербургских университетов попали в рейтинг лучших в России

Лидером рейтинга стал МГУ имени Ломоносова.

Сразу 11 петербургских вузов попали в рейтинг лучших университетов России, такие данные предоставило агентство RAEX. Концентрация самых достойных вузов оказалась в Москве и Петербурге, еще по пять университетов – в Томской и Московской областях.

Первое место рейтинга занял МГУ имени Ломоносова, СПбГУ взял четвертую строчку, НИУ ВШЭ – пятую. "Политех" имени Петра Великого оказался на восьмом месте, медуниверситет имени Павлова получил 29 место, СПбГЭУ – 31 место, 35 и 36 строчку соответственно заняли "ЛЭТИ" и Горный университет. 54 место отдали архитектурно-строительному университету, 76 – педиатрическому медицинскому университету. Морской технический университет оказался на 97 строчке рейтинга.

Аналитики отметили, что ведущие экономические вузы за год улучшили свои позиции в рейтинге, а в целом университеты показали прогресс по показателям международной интеграции (количеству научных публикаций и доле иностранных учащихся). Также отмечена тенденция сокращения штата преподавателей во всех достойных вузах с 2014 года. Кроме того, свои изменения в позиции университетов в рейтинге внесла пандемия коронавируса, из-за нее прогнозируется снижение студенческой мобильности, а также рост влияние информационных технологий на конкурентоспособность учреждений.

Также пять петербургских вузов признаны лучшими в мировом рейтинге QS.

Фото: Википедия