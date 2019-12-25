В Полежаевском парке нашли снаряд времен ВОВ

Мину уже отправили на утилизацию.

В субботу вечером, 25 апреля, жители Красносельского района Северной столицы наткнулись на артиллерийский снаряд. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Снаряд обнаружили в Полежаевском парке, недалеко от реки. Взрывотехники ЗВО определили, что находка явлется минометной миной времен Великой Отечественной войны.

На данный момент мину уже вывезли из города для дальнейшей утилизации.

Ранее мы писали, что Мужчины выловили из Черной речки минометную мину времен ВОВ.

Фото: Pixabay