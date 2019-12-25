В Полежаевском парке Петербурга убрали незаконную автостоянку

Автостоянкой были недовольны местные жители. Она занимала часть парка.

Полежаевский парк освободили от незаконно размещенной автостоянки. С жалобой на нее обратились в комитет по контролю за имуществом Петербурга местные жители, сообщила пресс-служба Смольного.

Специалисты установили, что территория площадью 4 тыс. кв. метров у дома №64 по проспекту Маршала Жукова использовалась без правоустанавливающих документов. Более того, предприниматель самовольно установил металлический забор и будку охраны на территории зеленых насаждений общего пользования. По требованию сотрудников комитета конструкции демонтировали. Участок также был освобожден.

За самовольное размещение элементов благоустройства предпринимателя привлекут к административной ответственности.

Ранее Piter.TV рассказал об автостоянке в Невском районе, которая пустует уже который месяц. Забор при этом не убирают.

Фото: gov.spb.ru