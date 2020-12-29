В Покровской больнице Петербурга с апреля пролечили 11,1 тысячи пациентов

Медики продолжают оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

В Петербурге медики Покровской больницы с апреля пролечили 11,1 тысячи пациентов. Об этом сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусом.

Медики этой больницы за время работы "красной" зоны сделали 944 операции. В настоящий момент врачи Покровской больницы установливают кардиостимуляторы и стенты. Также специалисты проводят операции на сосудах ног, желчном пузыре и аппендэктомию.

Известно, что в стационаре 107 из пролеченных пациентов – старше 90 лет.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 37 тысяч человек.

Фото: Piter.TV