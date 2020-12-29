За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 37 тысяч человек

Объем тестирования возвращается к допраздничным показателям.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 37389 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 1432 человека. Из них 361 — контактный, 1071 — на самоизоляции.

Операторы обработали 7095 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге заболеваемость коронавирусом за неделю подскочила на 64%. При этом количество новых случаев за сутки опустилось до 2700. На протяжении декабря 2020-го года оно было на тысячу больше.

Фото: Piter.TV