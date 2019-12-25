Работы выполнены на 50%.

В Подпорожье полным ходом идет благоустройство пешеходной зоны на проспекте Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти 22 июля.

В настоящее время специалисты ведут работы по обустройству уличного освещения и высадке декоративных шаровидных, пирамидальных туй. В скором времени начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Строители уже завершили работы по укладке плитки и каменного бордюра. Заместитель Главы Администрации по ЖКХ и дорожному хозяйству Илья Петров рассказал, что работы выполнены на 50%.

Благоустройство территории осуществляется в рамках национальной программы "Жилье и городская среда" за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится сквер, посвященный фильму "Осенний марафон".

Фото: lenobl.ru