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В Подпорожье полным ходом идет благоустройство пешеходной зоны на проспекте Ленина
Сегодня, 16:18
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В Подпорожье полным ходом идет благоустройство пешеходной зоны на проспекте Ленина

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Работы выполнены на 50%.

В Подпорожье полным ходом идет благоустройство пешеходной зоны на проспекте Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти 22 июля. 

В настоящее время специалисты ведут работы по обустройству уличного освещения и высадке декоративных шаровидных, пирамидальных туй. В скором времени начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Строители уже завершили работы по укладке плитки и каменного бордюра. Заместитель Главы Администрации по ЖКХ и дорожному хозяйству Илья Петров рассказал, что работы выполнены на 50%.  

Благоустройство территории осуществляется в рамках национальной программы "Жилье и городская среда" за счет средств из федерального, областного и местного бюджетов.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится сквер, посвященный фильму "Осенний марафон".

Фото: lenobl.ru

Теги: пешеходная зона, подпорожье, проспект ленина
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Орлов Петр
Сегодня 17:38

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