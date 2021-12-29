В Подмосковье задержанный погиб в камере во время пожара из-за сломанного ключа

В Московской области в камере отдела полиции погиб задержанный из-за сломанного ключа от клетки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России.
Инцидент произошел 1 января в подмосковном Реутове. После пожара в отделении полиции в камере для задержанных было обнаружено тело 30-летнего мужчины.
Почувствовав запах гари и обнаружив возгорание, сотрудниками полиции были предприняты меры для спасения мужчины, однако открыть дверь в камеру и спасти мужчину не удалось из-за сломавшегося ключа.
из сообщения ГСУ СК России по Подмосковью
По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Ранее четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Новгородской области.
Фото: Piter.tv
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