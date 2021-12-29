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В Подмосковье задержанный погиб в камере во время пожара из-за сломанного ключа
Сегодня, 11:18
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В Подмосковье задержанный погиб в камере во время пожара из-за сломанного ключа

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Возбуждено уголовное дело о халатности.

В Московской области в камере отдела полиции погиб задержанный из-за сломанного ключа от клетки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России.

Инцидент произошел 1 января в подмосковном Реутове. После пожара в отделении полиции в камере для задержанных было обнаружено тело 30-летнего мужчины. 

Почувствовав запах гари и обнаружив возгорание, сотрудниками полиции были предприняты меры для спасения мужчины, однако открыть дверь в камеру и спасти мужчину не удалось из-за сломавшегося ключа.

из сообщения ГСУ СК России по Подмосковью

По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Новгородской области.

Фото: Piter.tv

Теги: ключ, московская область, пожар в отделении полиции, реутов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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