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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Новгородской области

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Один человек госпитализирован.

В новгородской области в дорожной аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

ДТП произошло ночью 18 января в Крестецком районе. На трассе А-122 столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовик Renault. В результате произошедшего погибли четыре пассажира легковушки. Ее водителя доставили в медицинское учреждение с множественными травмами.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП. Областная прокуратура организовала проверку по факту аварии.

Ранее несовершеннолетний петербуржец отравился пропаном на заправке.

Видео: ВК / ЧП 53 Великий Новгород. Новости

Теги: а-122, дтп, новгородская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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