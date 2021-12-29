Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Новгородской области

В новгородской области в дорожной аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
ДТП произошло ночью 18 января в Крестецком районе. На трассе А-122 столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовик Renault. В результате произошедшего погибли четыре пассажира легковушки. Ее водителя доставили в медицинское учреждение с множественными травмами.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП. Областная прокуратура организовала проверку по факту аварии.
Ранее несовершеннолетний петербуржец отравился пропаном на заправке.
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