Отмечается, что ранее у него была судимость.

В Подмосковье задержан мужчина, пытавшийся похитить кроссовер стоимостью более 3,5 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 30-летний житель Раменского заранее присмотрел на неохраняемой стоянке кроссовер, который собирался похитить. Злоумышленник использовал специальное оборудование для вскрытия замка, открыл дверь и сел на водительское сиденье. Однако, услышав крики хозяина иномарки, мужчина спешно покинул место преступления.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого, задержав его по месту жительства. Отмечается, что ранее у него была судимость. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Томске полицейские обезвредили мужчину с ножом.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА