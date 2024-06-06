В Подмосковье задержали подозреваемого в хищении грузов на сумму свыше 7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в хищении грузов на сумму свыше 7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

В отделение полиции обратился представитель компании по оптовой продаже бытовой техники. По его словам, его фирма договорилась с другой организацией о транспортировке товара из Жуковского в Симферополь. Прибывшая для перевозки машина на складе была загружена, после чего покинула территорию.

Заметив продолжительные остановки водителя в пути, владельцы груза запросили координаты машины у компании-транспортировщика. Однако выяснилось, что в найденном регионе автомобиля не было, а водитель и контактное лицо компании на связь не выходили. Вскоре с ними связался неизвестный и предложил вернуть груз за треть его стоимости.

Полицейские вышли на след водителя большегруза и задержали его в Бурятии. Он также собирался совершить аналогичное преступление в Подольске. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА