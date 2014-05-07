В Подмосковье пресекли деятельность лаборатории по синтезу мефедрона

Задержанный мужчина планировал сбывать вещество бесконтактным способом через закладки на территории Подмосковья.

В подмосковном Ступине пресекли деятельность лаборатории по синтезу мефедрона. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, у 29-летнего жителя Домодедово в арендованном помещении обнаружили и изъяли стеклянные колбы, различные емкости с прекурсорами, подносы с остатками кристаллического вещества, костюмы химической защиты и весы. По результатам экспертизы выяснилось, чт в составе найденной жидкости содержится мефедрон весом свыше 500 г.

Задержанный уточнил, что покупал все необходимое для производства наркотика через интернет. Он планировал сбывать вещество бесконтактным способом через закладки на территории Подмосковья. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали злоумышленника, пытавшегося сжечь три машины.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА