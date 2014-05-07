У задержанного мужчины ранее была судимость.

В Москве задержали злоумышленника, пытавшегося сжечь три машины. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел на Абрамцевской улице. Во дворе одного из многоэтажных домов злоумышленник облил горючей жидкостью, затем совершил поджог трех припаркованных автомобилей и скрылся с места происшествия. Владелец одной из машин вовремя заметил возгорание и потушил.

Спустя время полиция вышла на след подозреваемого и задержала его на Дубнинской улице. Им оказался 49-летний мужчина, у которого уже была судимость. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА