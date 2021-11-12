В Подмосковье задержали мужчину, который натравил собаку на женщину. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры по Московской области. Известно, что преступление совершено на территории Мытищ 25 октября. Пострадавшую пришлось госпитализировать.
Установлен и задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Пострадавшей будет назначено прохождение судебно-медицинской экспертизы.
пресс-служба прокуратуры по региону
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заметила, что правоохранительные органы проводят проверку видеозаписи, размещенной в социальных сетях. По результатам оперативных мероприятий будет принято процессуальное решение.
В Подмосковье пассажира выгнали из маршрутки за отказ платить наличкой.
Фото и видео: Telegram / SHOT
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