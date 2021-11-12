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В Подмосковье задержали мужчину, который натравил собаку на женщину

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От действий злоумышленника пострадала жительница Мытищ.

В Подмосковье задержали мужчину, который натравил собаку на женщину. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры по Московской области. Известно, что преступление совершено на территории Мытищ 25 октября. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

Установлен и задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Пострадавшей будет назначено прохождение судебно-медицинской экспертизы.

пресс-служба прокуратуры по региону

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заметила, что правоохранительные органы проводят проверку видеозаписи, размещенной в социальных сетях. По результатам оперативных мероприятий будет принято процессуальное решение. 

В Подмосковье пассажира выгнали из маршрутки за отказ платить наличкой.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: мытищи, подмосковье, собака
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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