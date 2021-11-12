В Подмосковье пассажира выгнали из маршрутки за отказ платить наличкой

Водитель не разрешил многим пассажирам платить безналом.

В Московской области пассажира выгнали из маршрутки за отказ платить наличными денежными средствами. Инцидент произошел в транспортном средстве, следовавшем по маршруту 108. Водитель ехал от Новогиреево до Балашихи. Он набросился на пассажира во время поездки. Ранее мужчина при заполнении салона заявил, что желательно оплачивать проезд наличкой. Он предупредил о том, что для пассажиров, которые хотят оплатить дорогу безналичным способом имеется только восемь мест. При этом на вопрос пассажиров о том, почему нельзя оплатить банковской картой проезд водитель ответил: "У вас что, 100 рублей с собой нет?"

По информации от "РИА Новостей", несколько человек отказались делать денежный перевод на карту водителю по номеру телефона, а также платить наличными. В итоге они проехались в маршрутке бесплатно. На одной из остановок в салон вошел нетрезвый пассажир. Он предложил заплатить на проезд безналом, но водитель грубо ответил мужчине. Он дал обещание, что если пассажир самостоятельно не покинет салон, то его выбросят на улицу. Шофер также объявил пассажирам в салоне маршрутки о том, что поездка не продолжится до тех пор, пока этот гражданин не выйдет из транспорта.

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Видео: Telegram / РИА Новости