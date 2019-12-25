Комплексы фотовидеофиксации засняли в октябре миллион нарушений ПДД в Петербурге

После этого материалы передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

В октябре комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге более миллиона нарушений ПДД. 99% из них – нарушения скоростного режима. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

С начала года комплексы помогли выявить 6,5 млн нарушений. В прошлом году их было значительно меньше — 4,6 млн. При этом по конкретным адресам количество нарушений снизилось в 2-3 раза.

Сейчас в городе тестируют комплексы, которые могут фиксировать нарушения правил проезда перекрестка: проезд на "красный", неправильное перестроение, пересечение стоп-линии, превышение допустимой скорости.

Каждую неделю Комитет публикует список адресов, по которым будут работать передвижные комплексы. Вот где они будут ловить нарушителей на этой неделе.

Фото: Piter.TV