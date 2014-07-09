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Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 8 ноября
Сегодня, 13:38
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 8 ноября

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Фото и видео передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

В комитете по информатизации и связи рассказали, где на этой неделе будут установлены передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД.

40 передвижных комплексов будут работать на аварийно-опасных участках в разных районах Петербурга. Их местоположение определяет Управление ГИБДД. Комплексы фиксируют превышение допустимого скоростного режима. После этого информация об автомобиле передается в ЦАФАП. Решение об оформлении административного правонарушения принимают инспекторы после того, как знакомятся со всеми видео- и фото материалами. 

Список адресов можно посмотреть здесь.

С недавнего времени за нарушителями ПДД также следит общественный транспорт. Комплексы установили в трамваях, троллейбусах и автобусах. 

Фото: Piter.TV

Теги: пдд, передвижные комплексы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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