Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 8 ноября

Фото и видео передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

В комитете по информатизации и связи рассказали, где на этой неделе будут установлены передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД.

40 передвижных комплексов будут работать на аварийно-опасных участках в разных районах Петербурга. Их местоположение определяет Управление ГИБДД. Комплексы фиксируют превышение допустимого скоростного режима. После этого информация об автомобиле передается в ЦАФАП. Решение об оформлении административного правонарушения принимают инспекторы после того, как знакомятся со всеми видео- и фото материалами.

Список адресов можно посмотреть здесь.

С недавнего времени за нарушителями ПДД также следит общественный транспорт. Комплексы установили в трамваях, троллейбусах и автобусах.

Фото: Piter.TV