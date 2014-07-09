Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 8 ноября

В комитете по информатизации и связи рассказали, где на этой неделе будут установлены передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД.
40 передвижных комплексов будут работать на аварийно-опасных участках в разных районах Петербурга. Их местоположение определяет Управление ГИБДД. Комплексы фиксируют превышение допустимого скоростного режима. После этого информация об автомобиле передается в ЦАФАП. Решение об оформлении административного правонарушения принимают инспекторы после того, как знакомятся со всеми видео- и фото материалами.
Список адресов можно посмотреть здесь.
С недавнего времени за нарушителями ПДД также следит общественный транспорт. Комплексы установили в трамваях, троллейбусах и автобусах.
Фото: Piter.TV
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