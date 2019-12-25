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В Королеве ребенок на "ватрушке" врезался в поезд
Сегодня, 18:21
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В Королеве ребенок на "ватрушке" врезался в поезд

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Девочку госпитализировали. СК начал проверку.

В Подмосковье 5-летний ребенок во время катания на "ватрушке" влетел в поезд. Из-за столкновения с бугром санки поменяли направление и увезли девочку прямо на железные пути. Об этом сообщили на портале "Профиль" в воскресенье, 12 декабря.

Она ударилась головой о железное колесо. Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у маленькой пациентки ушибы.

Следственный комитет России по региону начал проверку по факту случившего. Делом занялась прокуратура.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Татарстане подростки потушили Вечный огонь.

Фото: Piter.tv

Теги: врезалась в поезд, девочка на тюбинге, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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