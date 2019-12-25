В Королеве ребенок на "ватрушке" врезался в поезд

Девочку госпитализировали. СК начал проверку.

В Подмосковье 5-летний ребенок во время катания на "ватрушке" влетел в поезд. Из-за столкновения с бугром санки поменяли направление и увезли девочку прямо на железные пути. Об этом сообщили на портале "Профиль" в воскресенье, 12 декабря.

Она ударилась головой о железное колесо. Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у маленькой пациентки ушибы.

Следственный комитет России по региону начал проверку по факту случившего. Делом занялась прокуратура.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Татарстане подростки потушили Вечный огонь.

Фото: Piter.tv