Подозреваемого нашли по месту временного проживания в частном доме в Тверской области.

В Подмосковье раскрыли кражу имущества из гаража. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, задержанный 62-летний житель Мурманской области уже имел судимость за аналогичное преступление. Злоумышленник подобрал ключ от двери бокса, расположенного в одном из ГСК в городе Клин, и незаконно проник в помещение. Он похитил оттуда электроинструменты, а также технические средства для ремонта и обслуживания холодильного оборудования стоимостью 113 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли по месту временного проживания в частном доме в Тверской области. Похищенные им вещи изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА