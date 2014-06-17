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В Москве пресекли план двух мужчин сбыть крупную партию прегабалина

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В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли восемь свертков с капсулами в количестве 15-20 штук.

В Москве пресекли план двух мужчин сбыть крупную партию прегабалина. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции около одного из домов на Судостроительной улице. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли восемь свертков с капсулами в количестве 15-20 штук. Изъятое предназначалось для дальнейшего распространения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже закрыто нелегальное производство немаркированных сигарет.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, москва, полиция, сбыт наркотиков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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