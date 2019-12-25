В Подмосковье предлагают в общественный транспорт пускать только по QR-коду

Решение будет принято 1 июля.

В Московской области предложили в общественный транспорт пускать только по QR-коду, который будет выдаваться вакцинированным от коронавируса россиянам. Как пишет ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову, соответствующее решение могут принять уже 1 июля.

Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля, — сказала она.

Ранее Piter.TV писал, что социологи рассказали об отношении россиян к обязательной вакцинации. Согласны с таким решением властей почти половина опрошенных - 49% россиян. Скорее отрицательно к этому относятся порядка 30% респондентов,

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