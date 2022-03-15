В Подмосковье полиция ликвидировала нарколаборатории, созданные гражданами Украины

Ирина Волк раскрыла подробности расследования.

В Московской области полиция ликвидировала нарколаборатории, созданные гражданами Украины. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель правоохранительных органов страны Ирина Волк. Чиновница заметила, что запрещенные вещества распространялись через тайники-закладки.

Злоумышленники изготавливали вещества в подпольных лабораториях, расположенных в частных домовладениях. Товар реализовывали на торговой площадке в даркнете, поставляли в регионы России с помощью курьеров. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Напомним, что в начале марта 2022 года полицейские выявили подпольное производство, организованное в арендованном доме в Красногорске. Оперативники задержали двух украинских граждан. У них изъято более 2,5 килограммов синтетических веществ, химические реактивы, оборудование и другие доказательства преступной деятельности. Эксперты определили, что производственная мощность выявленной лаборатории позволяла изготавливать до 50 кг запрещенного в РФ продукта ежемесячно. Предполагаемый курьер также пойман. Им оказался житель Липецкой области. В отношении фигурантов расследования ведутся уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

В Ленобласти владельца нарколаборатории с 66 кг мефедрона осудили на 16 лет.

Фото и видео: официальный сайт МВД России