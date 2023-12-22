Злоумышленники обходили частные дома под предлогом проверки приборов и говорили жильцам, что устройства якобы неисправны.

В Подмосковье полицейские задержали десятерых лжегазовщиков. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, участники преступной группы выдавали себя за работников газовых компаний. Злоумышленники обходили частные дома под предлогом проверки приборов и говорили жильцам, что устройства якобы неисправны. Они заключали с жертвами фиктивные договоры и устанавливали фурнитуру по завышенным в несколько раз ценам.

В настоящее время установлена причастность подельников к совершению шести преступлений. По местам проживания задержанных в ходе обысков изъяли печати, кассовые аппараты, поддельные удостоверения работников газовой службы. По всем установленным фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что волгоградские полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт метадона.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА