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Волгоградские полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт метадона

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Мужчины планировали осуществлять сбыт оптовых партий наркотиков через интернет магазин.

Волгоградские полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт метадона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, одного из подозреваемых задержали на автодороге на территории Подмосковья. В его автомобиле полицейские обнаружили свертки с метадоном общей массой свыше 5 кг. Второго подозреваемого задержали у дома по месту жительства в Петербурге. Мужчины планировали осуществлять сбыт оптовых партий наркотиков через интернет магазин. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве работники сотовой связи оформили на клиентов 280 кредитов.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Теги: задержание, мвд россии, полиция, распространение наркотиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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