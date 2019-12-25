В Подмосковье неизвестные ограбили дом заместителя губернатора ЯНАО

Грабители вынесли из дома 200 тысяч евро.

В Московской области в дом к заместителю губернатора ЯНАО Альбины Свинцовой ворвались грабители и унесли 200 000 евро.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в Котельниках Московской области неизвестные ограбили дом зам главы ЯНАО. Дома на момент ограбления был супруг Альбины Свинцовой. Трое вооруженных мужчин ворвались в дом, связали и избили хозяина, а затем забрали 200 тысяч евро. После чего скрылись.

ГУ МВД РФ по Москве уточнили ТАСС, что они проводят оперативно-разыскные мероприятия. Сумма причиненного ущерба устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Фото: т-м канал 112