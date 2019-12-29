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В Подмосковье на масленичных гуляньях погибли мужчина с дочерью

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По данным "Интерфакса", в Электроуглях проводился чемпионат по езде по бездорожью.

Трагически завершилась попытка вытащить застрявший автомобиль в подмосковных Электроуглях. По данным местного СК, мужчина и его 5-летняя дочь погибли после того, как автолюбитель попытался вытащить автомобиль из трясины. Лебедка сорвалась и отлетела в двух человек. Маленькая девочка погибла сразу, а мужчина скончался в реанимации. 

Ранее мы сообщали о том, что на масленичных гуляниях в селе Михайловка Приморского края на здании администрации появилось неожиданное видео. Местные жители увидели на здании трансляцию гей-порно

Теги: дети, подмосковье, смерть
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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