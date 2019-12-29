В Подмосковье на масленичных гуляньях погибли мужчина с дочерью

По данным "Интерфакса", в Электроуглях проводился чемпионат по езде по бездорожью.

Трагически завершилась попытка вытащить застрявший автомобиль в подмосковных Электроуглях. По данным местного СК, мужчина и его 5-летняя дочь погибли после того, как автолюбитель попытался вытащить автомобиль из трясины. Лебедка сорвалась и отлетела в двух человек. Маленькая девочка погибла сразу, а мужчина скончался в реанимации.

Ранее мы сообщали о том, что на масленичных гуляниях в селе Михайловка Приморского края на здании администрации появилось неожиданное видео. Местные жители увидели на здании трансляцию гей-порно.